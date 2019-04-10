На автодром Североморского парка требуется 13 млн руб.

13 млн руб. из местного бюджета просит выделить городской парк на покупку автодрома. Сотрудники парка провели анализ и выяснили, что это один из 4 наиболее популярных среди посетителей аттракционов (после "Ветерка", колеса обозрения, батута).



Если средства выделят в 2019 г., парк может закупить оборудование и заказать доставку, а также смонтировать аттракцион к следующей весне. По плану покупка аттракциона российского производства, который можно будет эксплуатировать при температуре от -15 до +40 градусов. Аттракцион оборудуют 12 машинками, но сначала парк планирует купить 6, поскольку каждая стоит дорого - 350 тыс. руб. Окупиться затраты смогут за 5 лет.



Депутаты против трат не возражают, и даже предлагают для аттракциона построить купол, чтобы можно было эксплуатировать автодром круглогодично.



Начальник управления культуры администрации Северодвинска Е. Михайленко в подробностях рассказала о новом автодроме, начиная с производства до количества желающих покататься на таком аттракционе.