Выставка "Цветы и море" открылась в Череповце

Вологодская область >> Культура >> 15.04.2019

В библиотеке им. Верещагина открылась выставка картин череповецкой художницы, которая представила серию натюрмортов, пейзажей, посвященных морю и цветам.

Это первая выставка Е. Мороз, которая ранее увлекалась только пением, а затем решила заняться изобразительным искусством профессионально.

Ее выставка называется "Цветы и море", поскольку море всегда привлекает масштабностью, а цветы нежностью. Кроме того, все женщины любят цветы, поэтому для весны – это главная тема.

Несмотря на зимнюю фамилию Мороз, художница писать больше любит летние мотивы - луга, залитые цветами, море, теплые страны. В своих работах она показала глубину моря, сделав эффект притягивания.

На выставке большинство работ Мороз, созданных в последние годы, поскольку художница поменяла стиль, перейдя на масло с акварели. Теперь картины дольше сохнут, всегда можно исправить композицию, добавить новые детали, оттенки.

Выставка будет работать до середины мая, и ее могут увидеть не только посетители библиотеки, но гости города.





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