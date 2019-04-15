Выставка "Цветы и море" открылась в Череповце

В библиотеке им. Верещагина открылась выставка картин череповецкой художницы, которая представила серию натюрмортов, пейзажей, посвященных морю и цветам.



Это первая выставка Е. Мороз, которая ранее увлекалась только пением, а затем решила заняться изобразительным искусством профессионально.



Ее выставка называется "Цветы и море", поскольку море всегда привлекает масштабностью, а цветы нежностью. Кроме того, все женщины любят цветы, поэтому для весны – это главная тема.



Несмотря на зимнюю фамилию Мороз, художница писать больше любит летние мотивы - луга, залитые цветами, море, теплые страны. В своих работах она показала глубину моря, сделав эффект притягивания.



На выставке большинство работ Мороз, созданных в последние годы, поскольку художница поменяла стиль, перейдя на масло с акварели. Теперь картины дольше сохнут, всегда можно исправить композицию, добавить новые детали, оттенки.



Выставка будет работать до середины мая, и ее могут увидеть не только посетители библиотеки, но гости города.