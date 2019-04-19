Карельские и норвежские музыканты дали благотворительный концерт в Петрозаводске
Ученики школы искусств им. Балакирева, музыкальной школы им. Свиридова, музшколы Мо-И-Рана выступили в Петрозаводске перед подопечными Центра помощи детям и Дома-интерната для ветеранов.
Серия концертов была инициирована норвежскими гостями в рамках делегации музшколы Мо-И-Рана в столицу Карелии. Выступления носили название "Концерты дружбы". На них прозвучали произведения Моцарта, Прокофьева, Рахманинова, Гречанинова, современных композиторов в исполнении Л. Жуковой, Д. Суворова (Детская школа искусств), А. Грачевой (музыкальная школа им. Свиридова), Анны-Виктории, Лив-Мари, Элис (музшкола Мо-И-Рана), Ю. Фролова (музколледж ПГК им. Глазунова). Вела концерты Е. Бек, куратор - завподразделением Детской школы искусств им. Балакирева Н. Федорова.
Слушателей познакомили с известными и популярными произведениями классиков. Также норвежские и карельские дети имели возможность пообщаться друг с другом, наладить контакты, задать интересующие вопросы, касающиеся музыки и благотворительности.
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