VII Губернаторский международный юношеский конкурс им. Гаврилина проходит в Вологде

Вологодская область >> Культура >> 23.04.2019

В 2019 г. конкурс совпал с 80-летием рождения В. Гаврилина. В открытии принял участие замгубернатора О. Васильев.

Имя Гаврилина в музыке знаковое, также как имя В. Белова, О. Фокиной, Н. Рубцова в литературе. Гаврилин - единственный уроженец Вологодской области, который своим творчеством прославил родной край и оставили след в музыкальной культуре.

Юношеский конкурс исполнителей им. В. Гаврилина – особое событие. Конкурсу уже 18 лет, он обладает высоким статусом среди готовящихся стать профессиональными исполнителями.

На открытие конкурса была приглашена жена композитора Н. Гаврилина, которая стала почетным гостем мероприятия.

Конкурс проводится по 4 традиционным номинациям: "Скрипка", "Фортепиано", "Виолончель" и "Композиция", а также по 2 новым - "Эстрадная музыка" и "Баян, аккордион". В нем участвуют 129 человек из 24 регионов РФ, Белоруссии, Италии, Турции, Казахстана, Японии.

В течение года в Вологодской области пройдет ряд мероприятий к 80-летию рождения В. Гаврилина. VII Губернаторский юношеский конкурс - самое крупное событие из них. Его итоги подведут 26 апреля.





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