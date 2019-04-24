Е. Кончаловский снимает фильм в Лахденпохском районе Карелии

Республика Карелия >> Культура >> 24.04.2019

Российский режиссер Е. Кончаловский приехал со съемочной группой в Карелию для съемок художественного фильма "На Луне".

Съемки начались у деревни Кортела, куда приехали исполнители главных ролей А. Балуев и В. Кищенко.

Напомним, что Кончаловский приезжал в Карелию осенью для выбора натуры для съемок. Он обещал вернуться в апреле и начать съемки нового фильма. О сюжете он предпочитает не говорить, сохраняя интригу.

Официально никаких заявлений от режиссера не поступало, но на его странице в "Инстаграм" появились фотографии дома, где он живет в Лахденпохском районе, интерьеры жилья, панорама с балкона на озеро и лес. 3 месяца Кончаловскому понадобилось, чтобы научиться произносить "Лахденпохья".

С места съемок также есть снимки. На них можно увидеть одноэтажную постройку, собачью конуру, сени, печку, комнату с почерневшими стенами. На полках стоит посуда, портрет С. Есенина, иконы. В доме есть холодильник, продавленный диван, телевизор, кровать, стол, стулья, рукомойник с раковиной и ведро.





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