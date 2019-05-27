Байкеры Сыктывкара провели акцию "Байкер-Букер-Шоу"

Накануне дня библиотек работники ЮБРК и байкеры Сыктывкара провели совместную акцию "Байкер-Букер-Шоу", в рамках которой состоялся буккроссинг, фотосъемка у мотоциклов и интерактивные игры.



Сегодня в России отмечается день библиотек, и именно этому событию Юношеская библиотека Коми посвятила развлекательную программу. Сотрудники открыли зону буккроссинга в соседнем севере, где бесплатно можно было взять понравившуюся книгу. Здесь же активные читатели смогли принять участие в интерактивных играх.



К мероприятию присоединились байкеры, с которым сотрудничает библиотека. С железными конями можно было сфотографироваться, чем воспользовались писатели Е. Габова и П. Столповский. После Сыктывкара байкеры побывали в эжвинской библиотеке "Светоч", где также был организован праздник.



Вместе с волонтерами, юными инспекторами дорожного движения, инспектором ГИБДД состоялись соревнования по езде на велосипедах. Юные инспекторы напоминали пешеходам о правилах дорожного движения, раздавали памятки, волонтеры провели информакцию "Квилт безопасности".