Байкеры Сыктывкара провели акцию "Байкер-Букер-Шоу"

Республика Коми >> Культура >> 27.05.2019

Накануне дня библиотек работники ЮБРК и байкеры Сыктывкара провели совместную акцию "Байкер-Букер-Шоу", в рамках которой состоялся буккроссинг, фотосъемка у мотоциклов и интерактивные игры.

Сегодня в России отмечается день библиотек, и именно этому событию Юношеская библиотека Коми посвятила развлекательную программу. Сотрудники открыли зону буккроссинга в соседнем севере, где бесплатно можно было взять понравившуюся книгу. Здесь же активные читатели смогли принять участие в интерактивных играх.

К мероприятию присоединились байкеры, с которым сотрудничает библиотека. С железными конями можно было сфотографироваться, чем воспользовались писатели Е. Габова и П. Столповский. После Сыктывкара байкеры побывали в эжвинской библиотеке "Светоч", где также был организован праздник.

Вместе с волонтерами, юными инспекторами дорожного движения, инспектором ГИБДД состоялись соревнования по езде на велосипедах. Юные инспекторы напоминали пешеходам о правилах дорожного движения, раздавали памятки, волонтеры провели информакцию "Квилт безопасности".





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