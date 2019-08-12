III Международный фестиваль "Рускеала Симфони" проходит в Карелии

Республика Карелия >> Культура >> 12.08.2019

Одно из главных событий лета Карелии – Международный фестиваль "Рускеала Симфони" проходит в Карелии. Он традиционно собирает почитателей академической музыки, которые слушают музыку на живописной территории горного парка "Рускеала".

Два года назад первый праздник собрал около 2 тыс. зрителей, второй – свыше 6 тыс., а в этом году - 10 тыс. зрителей.

Открылся фестиваль концертом "Английская ночь в Итальянском карьере", на котором прозвучали композиции британских рок-групп - The Beatles, Queen, The Rolling Stones и Uriah Heep в исполнении Симфонического оркестра Карельской филармонии. Солистами  стали звезды мировой сцены: гитарист Д. Илларионов и скрипач Л. Шрайбер (Бельгия).

Ключевым событием концерта стал "Концерт для вертушек с оркестром" британского композитора Г. Прокофьева. Солировал – известный музыкантов Великобритании DJ Switch. Завершилось открытие  фейерверком под аккорды аранжировки Uriah Heep.

На втором дне "Ruskeala Symphony"  звучала музыка Генделя - "Музыку на воде" исполнил Камерный состав Симфонического оркестра карельской филармонии. Концерт проходил в Большом мрамором каньоне.





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