Фестиваль "Хумахуш", посвященный 85-летию В. Мальми, пройдет в Петрозаводске

12-14 марта в петрозаводском Дворце творчества детей и юношества пройдет Фестиваль "Хумахуш". Он посвящен 85-летию В. Мальми.



Организаторами мероприятия высыпают Дворец творчества детей и юношества и Центр национальных культур Республики Карелия.



В рамках фестиваля состоятся выступления творческих коллективов, фотовыставка и круглый стол. Фотовыставка посвящена творчеству и жизни Виолы Мальми.



Цель мероприятия - сохранить, развить и популяризовать преемственность традиций национальной певческой, хореографической, музыкальной культуры народностей, проживающих на территории современной Карелии, а также воспитать патриотизм и межнациональное сближение молодежи посредством музыки. Для Карелии и Петрозаводска в частности это имеет огромное значение, поэтому повышения социальной роли народного творчества – одно из приоритетных направления в культурной жизни региона.



В концертной программе планируется участие около 200 человек. Это фольклорные ансамбли танца, певческие коллективы, балетные студии, театры и мн. др.



На 13 марта запланировано проведение народных гуляний "Слава карельской круге!", а на 14 марта - праздник народного танца и гала-концерт.



Помимо концертов представители различных профильных ведомств, творческих коллективов, общественных организаций обсудят за круглым столом насущные проблемы. Тематика встречи - "В кругу друзей В. Мальми". На круглом столе можно будет услышать доклады, подготовленные детьми и посвященные традициям, этнографии, обычаям края, народному творчеству. Принять участие в обсуждении может каждый желающий.



Справка. Виола Ма?льми - Заслуженный работник культуры Карелии, лауреат Госпремии РК в области культуры, Почетный гражданин Карелии.









