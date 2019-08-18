24 августа Коми охватит "Ночь кино"

Попасть на бесплатные киносеансы в рамках фестиваля "Ночь кино" могут 24 августа жители Сыктывкара, Печора Вуктыла, Инты, Емвы, Ухты, с. Айкино, Ижмы, Визинги, Объячево, Усть-Кулома, Койгородка, пос. Водный и Жешарт.



Мероприятие пройдет в республике четвертый раз. Организаторы - Минкульт РФ, Фонд кино и сайт культурного наследия России "Культура.РФ2. Куратор киноночи в Коми - АУ РК "Комикино" при поддержке Министерства культуры Коми.



Зрителям предложат к просмотру работы, отобранные в результате общероссийского голосования: семейную киноленту "Домовой" Е. Бедарева, "Балканский рубеж" - боевик А. Волгина, комедию "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел" И. Куликова.



В столице республики показы состоятся в Центре досуга и кино "Октябрь". Детский мульти-вернисаж откроют для юных зрителей. Также в рамках мероприятия пройдут мастер-классы, кино-гримерная, а сюрпризом станет показ "Гамлета" Г. Козинцева.



Гостей также ждет выставка книг, настольные игры, фримаркет, фотозоны, активные развлечения.