24 августа Коми охватит "Ночь кино"

Республика Коми >> Культура >> 18.08.2019

Попасть на бесплатные киносеансы в рамках фестиваля "Ночь кино" могут 24 августа жители Сыктывкара, Печора Вуктыла, Инты, Емвы, Ухты, с. Айкино, Ижмы, Визинги, Объячево, Усть-Кулома, Койгородка, пос. Водный и Жешарт.

Мероприятие пройдет в республике четвертый раз. Организаторы - Минкульт РФ, Фонд кино и сайт культурного наследия России "Культура.РФ2. Куратор киноночи в Коми - АУ РК "Комикино" при поддержке Министерства культуры Коми.

Зрителям предложат к просмотру работы, отобранные в результате общероссийского голосования: семейную киноленту "Домовой" Е. Бедарева, "Балканский рубеж" - боевик А. Волгина, комедию "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел" И. Куликова.

В столице республики показы состоятся в Центре досуга и кино "Октябрь". Детский мульти-вернисаж откроют для юных зрителей. Также в рамках мероприятия пройдут мастер-классы, кино-гримерная, а сюрпризом станет показ "Гамлета"  Г. Козинцева.

Гостей также ждет выставка книг, настольные игры, фримаркет, фотозоны, активные развлечения.





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