15 представителей НАО участвуют в фестивале творческих сообществ "Таврида-АРТ"

В крымской бухте Капсель проходит всероссийский фестиваль ТО "Таврида-АРТ", который собрал архитекторов, художников, дизайнеров, представителей народного творчества, актеров, поэтов и всех, кому нужна свобода самовыражения. В составе делегации НАО 15 жителей округа, которые будут участвовать в тематических площадках до 26 августа.



На фестивале представлено 8 арт-кварталов на разные темы. Жители каждого участвуют в мероприятиях, работают над посланием творческому сообществу, России, миру. Они общаются между собой, обсуждают насущные проблемы и ищут пути их решения.



Представители НАО принимают участие в 5 кварталах: В. Юрис, И. Матвеева и И. Чуклин – в "ТАВРИДЕ АРТ", Н. Савенкова – в "ТАВРИДЕ ДОБРО", П. Белорусов, А. Выучейская, Катерина-Калерия Волоско – в "ТАВРИДЕ КИНО&ТЕАТР", А. Бобрикович и А. Шавтровская –в "ТАВРИДЕ НАРОДНОЙ".



Помимо них в состав делегации округа руководители и специалисты Этнокультурного центра НАО, Департамента образования, культуры НАО, Центра Арктического туризма, Регионального центра молодежной политики.