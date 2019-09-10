Министр культуры В. Мединский встретился с деятелями культуры и искусства Кольского Заполярья

В Мурманск с рабочим визитом приезжал министр культуры России В. Мединский, который провел встречу с деятелями культуры Заполярья. Встреча состоялась в режиме вопрос-ответ.



Министр отметил Мурманск как культурный центр с музеями, памятниками, театрами. Целью его визита был мониторинг реализации нацпроекта "Культура", который реализуется на территории области. До 2024 г. регион должен получить от федерации около 1 млрд руб. на строительство библиотек, Дома культуры, центров культурного развития, кинотеатров, закупку музыкальных инструменты для школ искусств. Мурманская область получила исторический шанс привести в порядок свою культуру, запустить новые проекты и внедрить инновации, и насколько эффективно расходуются средства бюджета приехал разобраться Мединский.



Деятели культуры Заполярья задавали министру разные вопросы о развитии театра, проведении фестивалей, появлении общественных мероприятий (городской вальс и т. д.). На любые вопросы они могли получить ответ от человека, который решает их напрямую на федеральном уровне.

