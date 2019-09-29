Большой театральный марафон стартовал в Сыктывкаре

В театре драмы им. В. Савина в Сыктывкаре стартовал театральный марафон с участием театров, представляющих регионы СЗФО. Третий Северный театральный фестиваль посвящен Году театра в России. Его организаторами выступают Минкульт РФ, Минкульт Коми, Коми региональный фонд поддержки искусства и культуры. Фестиваль в этом году идет под девизом "Современный театр – молодому зрителю", поэтому объединяет постановки, адресованные молодежи.



Впервые фестиваль прошел в 2013 г. Работая над программой, организаторы постарались объединить молодежные и академические театры, ТЮЗы, поэтому афиша получилась большой. Показы завершатся 15 октября Всероссийским театральным марафоном, проходящем по всей России.



Оценивать спектакли будет жюри во главе с театральным критиком П. Подкладовым. Также в жюри будет драматург Д. Бошкович (Сербия), член Ассоциации театральных критиков В. Сердечная, драматург Л. Терентьева, критик В. Морозова.



Фестиваль открылся комедией Грибоедова "Горе от ума" в исполнении труппы театра им. Савина.

