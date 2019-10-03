В Архангельске идут съемки художественного фильма

Улицы Архангельска уже несколько дней перекрыты ради съемок и короткометражного фильма. Руководит процессом местный режиссер



А. Перков, который начинал свои шаги режиссера в Архангельске, а потом переехал в Санкт-Петербург. Теперь он вернулся в родной город ради съемок истории любви. Рабочее название у картины "Сон", а в главный ролях задействованы А. Ефремов из Северной столицы и М. Суворова из Москвы. Сюжет фильма — история случайно встретившихся людей однажды ночью.



Герой - не молодой парень, который бесцельно проводит свое время. Она - жертва обстоятельств, которая хочет сбежать от всего. Это кино о чувствах, косвенно затрагивающая тему домашнего насилия. Идея фильма зародилась в Архангельске, благодаря тому, что в городе происходит. На подбор актеров ушел месяц и еще несколько месяцев на продумывание сценария.



Напомним, что город все чаще принимает кинематографистов. Здесь, а также в Онежском районе и Северодвинске в прошлом году снимали сериал "Эпидемия", годом ранее – сериал "Хождение по мукам".