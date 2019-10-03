В Архангельске идут съемки художественного фильма

Архангельская область >> Культура >> 03.10.2019

Улицы Архангельска уже несколько дней перекрыты ради съемок и короткометражного фильма.  Руководит процессом местный режиссер

А. Перков, который начинал свои шаги режиссера в Архангельске, а потом переехал в Санкт-Петербург. Теперь он вернулся в родной город ради съемок истории любви. Рабочее название у картины "Сон", а в главный ролях задействованы А. Ефремов из Северной столицы и М. Суворова из Москвы. Сюжет фильма — история случайно встретившихся людей однажды ночью.

Герой - не молодой парень, который бесцельно проводит свое время. Она - жертва обстоятельств, которая хочет сбежать от всего. Это кино о чувствах, косвенно затрагивающая тему домашнего насилия. Идея фильма зародилась в Архангельске, благодаря тому, что в городе происходит. На подбор актеров ушел месяц и еще несколько месяцев на продумывание сценария.

Напомним, что город все чаще принимает кинематографистов. Здесь, а также в Онежском районе и Северодвинске в прошлом году снимали сериал "Эпидемия", годом ранее – сериал "Хождение по мукам".





Рекомендуем по теме:

Е. Кончаловский снимает фильм в Лахденпохском районе Карелии

Фильм о Соловецкой школе юнг снимут в Поморье

Показ фильма о путешественнике С. Дежневе "Великий Северный Путь" состоится в Петрозаводске

Под Архангельском завершились съемки второй части фильма "Мы нужны"

Дни якутского кино в Архангельске завершит показ "Неразгаданной любви"

В Сортавала проходят съемки кинофильма о первооткрывателях севера "Созвездие Марии"


Фотовыставка "Тюбинген – Петрозаводск. Двойное отражение" открылась в Петрозаводске

Любитель появится на сцене Архангельского театра драмы

Радиационный фон под Северодвинском выше нормы в 8 раз

Поборы в школах Архангельска продолжаются

В Карелии построят селекционно-племенной центр рыбоводства

Жителя Усинска не выпускают из Таиланда

Более 1 тыс.пенсионеров уехали из Коми за границу
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета