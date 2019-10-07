В САФУ появится духовой оркестр

Музыканты Северного Арктического университета будут играть на городских праздниках, торжествах и мероприятиях вуза. Руководителем духового оркестра станет дирижер УФСИН РФ Архангельской области В. Федоровцев.



Оркестр планируют развивать по плану. Сначала музыканты будут практиковать классику — вальсы, марши, позже перейдут к эстраде, современным популярным мелодиям, рок-хитам. Студентов будут обучать музыке бесплатно, а уровень подготовки обещают настолько высокий, что можно будет поступать в музыкальный колледж. Для многих именно музыкальное направление может стать будущей профессией.



Оркестр планируют задействовать в плац-парадах, музыкальных конкурсах, смотрах, а в будущем он сможет представлять Архангельск на мероприятиях всероссийского уровня. Сейчас оркестров в городе крайне мало, поэтому приходится приглашать иногородних, и именно эту нишу решили заполнить в САФУ.



Набирать в оркестр обещают всех желающих, для чего им стоит обратиться к специалистам творческого центра САФУ на набережной Северной Двины 17, к. 1122.