Ю. Башмет открыл в Мурманске фестиваль "Мелодии Арктики"

Мурманская область >> Культура >> 23.10.2019

Выступление "Солистов Москвы" и Ю. Башмета открыло  музыкальный фестиваль в Мурманске. В 2017 г. Башмет уже  приезжал в город. Его тепло приняли, поэтому в этом году он принял приглашение на фестиваль.

"Мелодии Арктики" проходят в Мурманске с 2013 г. Фестивальные концерты посетили 10 тыс. слушателей, участниками стали десятки артистов и коллективов. Здесь выступали: оркестр "Виртуозы Москвы", Х. Герзмава, победительница проекта "Большая опера" В. Джиоева, джазовый музыкант Д. Крамер и квартет О. Бутмана.

В 2019 г. в рамках фестиваля в филармонии пройдут концерты джазовой и классической музыки в исполнении местных и зарубежных коллективов.

На фестивале можно будет услышать музыкантов Г. Ишкола и Д. Галахову, скрипача К. Грига, трио С. Васильева, М. Лобецкую и А. Шишканову из Санкт-Петербурга, а закроет фестиваль Мурманский филармонический оркестр.

Справка. "Солисты Москвы" созданы в 1986 г. Ю. Башметом. В 2008 году ансамбль стал лауреатом "Грэмми" в категории "Лучшее выступление малого ансамбля" за музыку Стравинского и  Прокофьева.





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