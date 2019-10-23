Ю. Башмет открыл в Мурманске фестиваль "Мелодии Арктики"

Выступление "Солистов Москвы" и Ю. Башмета открыло музыкальный фестиваль в Мурманске. В 2017 г. Башмет уже приезжал в город. Его тепло приняли, поэтому в этом году он принял приглашение на фестиваль.



"Мелодии Арктики" проходят в Мурманске с 2013 г. Фестивальные концерты посетили 10 тыс. слушателей, участниками стали десятки артистов и коллективов. Здесь выступали: оркестр "Виртуозы Москвы", Х. Герзмава, победительница проекта "Большая опера" В. Джиоева, джазовый музыкант Д. Крамер и квартет О. Бутмана.



В 2019 г. в рамках фестиваля в филармонии пройдут концерты джазовой и классической музыки в исполнении местных и зарубежных коллективов.



На фестивале можно будет услышать музыкантов Г. Ишкола и Д. Галахову, скрипача К. Грига, трио С. Васильева, М. Лобецкую и А. Шишканову из Санкт-Петербурга, а закроет фестиваль Мурманский филармонический оркестр.



Справка. "Солисты Москвы" созданы в 1986 г. Ю. Башметом. В 2008 году ансамбль стал лауреатом "Грэмми" в категории "Лучшее выступление малого ансамбля" за музыку Стравинского и Прокофьева.