50 школьников НАО приняли участие в культурно-просветительской программе "Золотое кольцо"

Ненецкий автономный округ >> Культура >> 06.11.2019

20 школьников в сопровождении двух учителей отправились в путешествие по "Золотому кольцу" в конце октября. Вторая группа, участвующая в федеральном проекте, отправилась по маршруту "Град Петров" вчера. Эти поездки входят в национальный проект "Культура". По квоте, выделенной НАО Минкультом РФ, участниками программ стали 50 школьников.

Экскурсионный тур "Золотое кольцо" включает посещение Сергиева Посада, Ростова, Ярославля, Переславль-Залесского, Москвы. В Большом театре школьники побывали на репетиции труппы, услышали рассказ о российской опере. В Ярославле дети посетили международный творческий центр "Эмалис" с уникальной коллекцией картин, выполненных в технике "горячая эмаль". Здесь дети приняли участие в мастер-классе. Всего программа "Золотое кольцо" включала около 10 мероприятий.

Программа "Град Петров" также состояла из 10 экскурсий по Санкт-Петербургу, где ребята увидели архитектурные ансамбли, посетили Эрмитаж, узнали о "золотом веке" российской культуры и литературы. Программа включала экскурсии, трансферы, проживание, питание. Все расходы взяла на себя федеральная казна.





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