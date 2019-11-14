"Сказки Гофмана" представлены на столичном фестивале "Видеть музыку"

Сложный спектакль "Сказки Гофмана" представил Театр оперы и балета Коми на фестивале "Видеть музыку". Мероприятие организовано Ассоциацией музыкальных театров РФ, Минкультом РФ и Фондом президентских грантов. Это необычная и сложная сказочная постановка о фантастических приключениях. Над спектаклем работали И. Можайский (режиссер), Д. Лузин (дирижер), Ю. Самодуров (художник-декоратор).



В рамках фестиваля "Видеть музыку" проводятся семинары, конференции, круглые столы, а все участники представляют свои работы бесплатно и без конкурса. Только благодаря фестивалю столичные зрители смогли увидеть оффенбаховские "Сказки Гофмана".





Многие оперные театры глубинки не могут конкурировать по бюджету со столичными. Также трудно сопоставить силу актерского состава. Театры из глубинки не могут конкурировать с Мариинским или Большим театрами, но и с представителями Екатеринбурга, Перми, Новосибирска. По этой причине провинциальные театры нуждаются в поддержке, в том числе в грантовой со стороны правительства России.