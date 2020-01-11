"Малые Корелы" приглашают на "Святки в северной деревне"

Архангельская область >> Культура >> 11.01.2020

Праздничная программа с гаданиями, мастер-классами, святочными играми и забавами подготовлена для поморцев и туристов в музее деревянного зодчества "Малые Корелы". Завтра гостей ждет святочный праздник на центральной площади и в доме Третьякова.

Можно будет бесплатно посетить дом Деда Мороза и получить сладкий подарок за рассказанный стих или спетую песню. В доме Пухова желающих научат делать печатные пряники, маски святочной козы, сшить кукол из ткани и соломы. На свежем воздухе можно будет покататься на ледовой карусели или на лошадях, я потом согреться горячим чаем с пряниками. 

Напомним, что святочным традициям уже не один век. 7-19 января - святые дни. Ряженье всегда считалось делом греховным, и даже маски были признаком нечисти, поэтому после празднования ряженым участникам игр нужно было пройти обряд очищения в Крещенской купели. Обо всем этом расскажут сотрудники музея "Малые Корелы" на празднике "Святки в северной деревне". Начало праздника запланировано на 12:00 12 января в Каргопольско-Онежском секторе.





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