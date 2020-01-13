В Петрозаводске презентовали книгу "Хроники Сунского бора"

Республика Карелия >> Культура >> 13.01.2020

В столице Карелии на площадке Agriculture Club в Петрозаводске прошла презентация книги о "сунских партизанах". В ней собраны важные репортажи, документы, свидетельства очевидцев и участников событий в Сунском бору. Пригласили на мероприятие и непосредственных героев книги - "сунских партизан", которые поделились воспоминаниями о событиях  недавнего времени.

Махатма Ганди когда-то сказал, что сначала тебя не замечают, затем над тобой смеются, а потом с тобой борются, а побеждаешь ты! Именно это изречение подходит к ситуации, сложившейся в борьбе карельской деревни Суна за сохранность лесного бора. Этот бор хотели выкорчевать и построить на его месте песчано-гравийный карьер. Многомесячное противостояние местных жителей длилось с лета 2016 г. Пенсионеры разбили партизанский лагерь и боролись за каждую вековую сосну. Разработчик не рассчитывал на такое яростное сопротивление, поэтому отказался от идеи пользования недрами на территории Суны. Книга рассказывает о том, как была достигнута эта победа.





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