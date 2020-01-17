Международный фестиваль "Гиперборея-2020" пройдет в Петрозаводске
Теплая погода и отсутствие должного количества снега не станут препятствием для фестиваля "Гиперборея-2020", который ежегодно проводится в Петрозаводске.
Фестиваль начнется 4 февраля и продлится 5 дней. По прогнозам синоптиков, в это время в Карелии будет морозно, что даст возможность создавать ледяные и снежные скульптуры.
Организаторы фестиваля сообщают, что толщина льда для конкурса соответствует норме, снег будут генерировать искусственно, если понадобится. Никаких поводов для беспокойства нет. Скульпторы смогут работать в благоприятной обстановке.
До 22 января можно подать заявку на участие в конкурсной программе, в которой мастера смогут показать свои навыки в работе со снегом и льдом, воплотить фантазию в реальность. Они будут делать скульптуры из снега и льда, а оценивать работы будут зрители и жюри.
Напомним, что фестиваль проводится в столице Карелии каждый год и является одним из важнейших событий региона. Он собирает тысячи зрителей и мастеров, которые приезжают с разных городов и стран.
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