Дом Засецких отреставрируют в Вологде

Вологодская область >> Культура >> 20.01.2020

На последней встрече мэра Вологды С. Воропанова и мецената Г. Якимова с реставратором В. Новоселовым стороны обсудили планы по восстановлению Дома Засецких.

Это деревянное здание было построено в 1780 г. и давно нуждается в реставрации. Состояние здания уже оценили, теперь нужно разработать план работ и смету.

В декабре прошлого года дом передали Г. Якимову в долгосрочную аренду, и  именно под его руководством будут проведены работы по восстановлению объекта, являющегося памятником культурного наследия федерального значения.

Предстоит привести в порядок двери и окна, отреставрировать резьбу, заменить кровлю, на что может понадобиться 3-5 лет. Муниципалитет окажет необходимую помощь и поддержку, но главное, чтобы работа была доведена до конца, а это зависит от своевременного финансирования. Во сколько обойдется реставрация, сказать трудно.

Воропанов отметил, что особенно ценно, что бизнес заинтересован в восстановлении таких зданий. Благодаря  деньгам Г. Якимова в Вологде были восстановлены два дома - Дом Извозщикова и Дом с лилиями, в завершающей стадии ремонта находится Дом Дружинина. 





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