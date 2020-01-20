Дом Засецких отреставрируют в Вологде

На последней встрече мэра Вологды С. Воропанова и мецената Г. Якимова с реставратором В. Новоселовым стороны обсудили планы по восстановлению Дома Засецких.



Это деревянное здание было построено в 1780 г. и давно нуждается в реставрации. Состояние здания уже оценили, теперь нужно разработать план работ и смету.



В декабре прошлого года дом передали Г. Якимову в долгосрочную аренду, и именно под его руководством будут проведены работы по восстановлению объекта, являющегося памятником культурного наследия федерального значения.



Предстоит привести в порядок двери и окна, отреставрировать резьбу, заменить кровлю, на что может понадобиться 3-5 лет. Муниципалитет окажет необходимую помощь и поддержку, но главное, чтобы работа была доведена до конца, а это зависит от своевременного финансирования. Во сколько обойдется реставрация, сказать трудно.



Воропанов отметил, что особенно ценно, что бизнес заинтересован в восстановлении таких зданий. Благодаря деньгам Г. Якимова в Вологде были восстановлены два дома - Дом Извозщикова и Дом с лилиями, в завершающей стадии ремонта находится Дом Дружинина.