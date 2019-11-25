Скайп-конференция Э. Кагарова пройдет в архангельской библиотеке Добролюбова

Арт-директор и графический дизайнер "Студии Артемия Лебедева" Э. Кагаров проведет 15 февраля скайп-конференцию. Задать вопросы можно будет в библиотеке им. Добролюбова в 16:00. Темой обсуждения станет влияние дизайн-кода города на изменение городской среды, психологию горожан.



Э. Кагаров родился в Ташкенте, окончил художественное училище и Ташкентский госинститут искусств, после чего работал в Москве творческим директором Imadesign. С 2012 г. он является директором "Студии Артемия Лебедева". Кагаров является академиком, членом Московского союза художников и Союза дизайнеров РФ, худсовета при Архсовете Москомархитектуры. Именно он разрабатывал дизайн-кода Москвы, который определил правила размещения вывесок и системы пешеходной навигации.



Сейчас идет работа над дизайн-кодом Архангельска, но многие не понимают его смысла, поэтому Кагаров расскажет, зачем нужен дизайн-код, который должен быть готов у 19 июня текущего года. Перед его презентацией дизайнеры должны продемонстрировать его на примере зданий ул. Воскресенской.