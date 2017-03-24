Глава Коми С. Гапликов предложил провести в Ухте "Worldvision"

Глава Коми С. Гапликов высказал свое мнение по поводу запрета Украины на въезд в страну Ю. Самойловой для участия в песенном конкурсе "Евровидение". Он предложил провести собственный конкурс, а местом проведения выбрать родину певицы – Ухту.



Многие воспринимают такую ситуацию как несправедливость и взывают об этом ко всем европейским странам, но с точки зрения Украины этот запрет вполне оправдан. Его причина – приезд Юли в 2015 г. на концерт в Керчь. СБУ считает Керчь своей территорией, а Самойлова побывала в ней без спецразрешения властей Украины, что стало причиной отказа в будущем пускать певицу на свою территорию. Закон Украины был нарушен, потому что Самойлова пересекла границу незаконно. Европейский вещательный союз по этому поводу высказался туманно - "закон должен быть превыше всего", но надеется на мирное урегулирование конфликта.



О том, что Юля Самойлова поедет представлять Россию на "Евровидение" стало известно 12 марта, но уже через десть дней это стало невозможным. Что предпримет Россия в сложившейся ситуации, пока не известно. Возможно, она будет бойкотировать конкурс, а, может быть, пришлет другого исполнителя. Хотя более вероятен первый вариант, потому что Д. Песков, пресс-секретарь В. Путина, ранее говорил, что замена участника в этом случае не предусмотрена.



Конечно, проведение в Ухте "Worldvision" вряд ли сможет стать заменой "Евровидению". Напомним, что подобная ситуация была, когда Паралимпийской сборной России запретили участие в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро. Тогда было проведено альтернативное соревнование, но это особенно никого не утешило.



В настоящий момент Юле Самойловой въезд в Украину запрещен на 3 года.



Справка. Юлия Самойлова, уроженка Ухты, является инвалидом первой группы и с детства прикована к инвалидному креслу. Известность ей принесло выступление на церемонии открытия Паралимпийских игр в Сочи и участие в телевизионном проекте "Фактор А".