В Коми состоялся фестиваль этнической моды "Северный стиль"

В Сыктывкаре состоялся фестиваль этнической моды "Северный стиль". В 5 категориях свои модели представили 40 дизайнеров. Это реконструированные, современные, сценические, повседневные, строго национальные коллекции.



Фестиваль проводится в Коми впервые. В Доме дружбы народов представили 40 коллекций и выбрали лучший традиционный костюм, сценический костюм, арт-фолк, а также победителей в категории "Экомода" и "Мастерская будущего".



М. Порядин, руководитель администрации республики идею проведения фестиваля поддержал. По его мнению, это не просто показ мод, а сценическая площадка, на которой люди могут продемонстрировать свое мастерство. Регион чтит свои традиции, многие из которых переходят из века в век, и их нужно делать общедоступными. Современная мода должна содержать этнические направления, сохраняя преемственность поколений, мудрость предков. Старое и забытое может оказаться очень интересным и новым для нового поколения модников и модниц.



Членами жюри фестиваля стали: главный художник академтеатра Е. Колегова, эксперт Минкультуры республики Г. Кудинова, замминистра нацполитики В. Попов, заведующей пошивочной мастерской драмтеатра Е. Кудина, завотдела Дома дружбы О. Степанова и имиджмейкер Н. Светлова.



Перед жюри дефилировали модели в традиционных русских, татарских, украинских и просто этнических элементах костюмов. Рассмотреть детали было не просто, так как многие из них были настоящим произведением ювелирной точности. У зрителей особой полярностью пользовались ижемские костюмы, показывающие этапы жизни ижемки с детства до старости. Они получили диплом первой степени в категории "Традиционный костюм".



Зрители даже не ожидали, что смогут увидать настолько яркие образы и интересные костюмы. Многие признавались, что готовы купить и надеть их на себя прямо сейчас и интересовались, где продаются эти вещи.