В Кировске и Апатитах снимут фильм о советской лыжнице Е. Вяльбе

Мурманская область >> Культура >> 08.03.2020

В Апатитах и Кировске пройдут съемки художественного фильма о выдающейся лыжнице Е. Вяльбе. Начнутся съемки 10 марта и продлятся до 28 марта. Для массовки нужны люди в возрасте 14-70 лет, которые могут выделить время на участие в киносъемках на уличных локациях. Все участники массовки будут получать зарплату 1000-1500 руб. в сутки, в зависимости от количества задействованного времени, поэтому можно не только заработать, но и увидеть себя в будущей картине.

Картину о жизни и достижениях лыжницы Елены Вяльбе снимет режиссер Н. Хомерики, который пригласил на главную роль О. Лерман, ведущую актрису Театра имени Е. Вахтангова. В фильме также примут участие В. Гостюхин, Н. Маркина, А. Уколова, А. Устюгов, Д. Екамасова, А. Котова, В. Андреев, Д. Поднозов, А. Горбатов, П. Чернышева, Е. Агеева, П. Ватага. Среди участников съемки не только профессиональные актеры, но и известные лыжники. Участие в массовке даст возможность познакомиться и пообщаться с ними, получить опыт работы с камерой и весело провести время. 





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