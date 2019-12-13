Сыктывкарский театр драмы презентовал "Красную шапочку" онлайн

Республика Коми >> Культура >> 23.03.2020

Карантин не стал помехой искусству. В драматическом театре столицы Коми провели онлайн трансляцию детского спектакля "Красная шапочка". Увидеть постановку могли все желающие на странице театра в соцсети "ВКонтакте".

Для Академического театра драмы им. В. Савина это была первая попытка остаться со своим зрителем во время запрета на проведение массовых мероприятий. Сотрудники решили, что зрителей нельзя лишать зрелища, поэтому первым стал детский спектакль, который посмотрели 1,3 тыс. человек. Видеозапись была доступна в группе, но зрители жаловались на плохой звук и постоянное подвисание картинки, поэтому готовый спектакль загрузили в группу.

Позже будут показаны и другие спектакли.

Напомним, что в Коми дистанционно работают не только театры. Школьники также учатся, сидя дома, а вчера с ними на связь вышел губернатор С. Гапликов, интересовавшийся особенностями дистанционных уроков, узнавал о проблемах, с которыми приходится сталкиваться. Он напомнил детям о мерах профилактики коронавирусной инфекции.





Рекомендуем по теме:

Постановка "Пряслины. Две зимы и три лета" доступна зрителям онлайн

Воркутинский драмтеатр выступит на четырех площадках Москвы

Мурманский театр кукол сыграл первый спектакль на собственной сцене

Архангельск и Сыктывкар обменяются театрами

Большой театральный марафон стартовал в Сыктывкаре

Воркутинский драмтеатр представит в Сыктывкаре 5 спектаклей


В Вологде проходит конкурс детского творчества "Школа, в которой я хочу учиться"

В Петрозаводске прошла конференция "Женщина и бизнес"

В Коми обяжут носить маски

В Вологде выбрали учителя года

Вологодские спортсмены победили в первенстве и чемпионате России по традиционному ушу

В Карелии обсуждают сбитый в 1978 г. "Боинг"

В Кировске и Апатитах снимут фильм о советской лыжнице Е. Вяльбе
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета