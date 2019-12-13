Сыктывкарский театр драмы презентовал "Красную шапочку" онлайн

Карантин не стал помехой искусству. В драматическом театре столицы Коми провели онлайн трансляцию детского спектакля "Красная шапочка". Увидеть постановку могли все желающие на странице театра в соцсети "ВКонтакте".



Для Академического театра драмы им. В. Савина это была первая попытка остаться со своим зрителем во время запрета на проведение массовых мероприятий. Сотрудники решили, что зрителей нельзя лишать зрелища, поэтому первым стал детский спектакль, который посмотрели 1,3 тыс. человек. Видеозапись была доступна в группе, но зрители жаловались на плохой звук и постоянное подвисание картинки, поэтому готовый спектакль загрузили в группу.



Позже будут показаны и другие спектакли.



Напомним, что в Коми дистанционно работают не только театры. Школьники также учатся, сидя дома, а вчера с ними на связь вышел губернатор С. Гапликов, интересовавшийся особенностями дистанционных уроков, узнавал о проблемах, с которыми приходится сталкиваться. Он напомнил детям о мерах профилактики коронавирусной инфекции.