В Карелии прикрыли кинотеатры

Все учреждения культуры с кинозалами получили рекомендацию остановить киносеансы в целях предупреждения распространения коронавируса. Соответствующее распоряжение издало министерство культуры республики. Это немного запоздавшее решение, поскольку кинотеатры уже больше недели закрыты во многих российских городах.



Удивительно, что на территории республики все массовые мероприятия с количество больше 50 человек были отменены еще 16 марта, но при этом кинотеатры продолжали работать.



Указ только рекомендует временно приостановить кинопоказы, поэтому кинотеатры могут им пренебречь. Формулировка указа не запрещает работу кинотеатров, а значит, их владельцы могут трактовать документ по-своему. Такая неоднозначная трактовка пугает людей, поскольку в Карелии издают распоряжения и указы, которые невыполнимы или трудновыполнимы. Вопреки запретам, продолжают работать некоторые музеи, работают рестораны и кафе, в которых собирается не менее 50 человек, но власти республики жестких мер не принимают, считая, что отсутствие заболевших делает регион безопасным.