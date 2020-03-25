В Карелии прикрыли кинотеатры

Республика Карелия >> Культура >> 25.03.2020

Все учреждения культуры с кинозалами получили рекомендацию остановить киносеансы в целях предупреждения распространения коронавируса. Соответствующее распоряжение издало министерство культуры республики. Это немного запоздавшее решение, поскольку кинотеатры уже больше недели закрыты во многих российских городах.

Удивительно, что на территории республики все массовые мероприятия с количество больше 50 человек были отменены еще 16 марта, но при этом кинотеатры продолжали работать.

Указ только рекомендует временно приостановить кинопоказы, поэтому кинотеатры могут им пренебречь. Формулировка указа не запрещает работу кинотеатров, а значит, их владельцы могут трактовать документ по-своему. Такая неоднозначная трактовка пугает людей, поскольку в Карелии издают распоряжения и указы, которые невыполнимы или трудновыполнимы. Вопреки запретам, продолжают работать некоторые музеи, работают рестораны и кафе, в которых собирается не менее 50 человек, но власти республики жестких мер не принимают, считая, что отсутствие заболевших делает регион безопасным.





Рекомендуем по теме:

В Архангельской области возобновил работу музей под открытым небом "Малые Карелы"

И. Мирошник рассказала об эпидемиологической ситуации в Петрозаводске

В кинотеатры Череповца запретят приходить со своей едой

В Ухте все школы закрыты на карантин

Модернизированные кинотеатры появятся в 4 районах Коми

В столице Карелии отметили 73-ю годовщину освобождения от фашистской оккупации


В Вологде проходит конкурс детского творчества "Школа, в которой я хочу учиться"

В Петрозаводске прошла конференция "Женщина и бизнес"

В Коми обяжут носить маски

В Вологде выбрали учителя года

В Кировске и Апатитах снимут фильм о советской лыжнице Е. Вяльбе

Вологодские спортсмены победили в первенстве и чемпионате России по традиционному ушу

В Карелии обсуждают сбитый в 1978 г. "Боинг"
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета