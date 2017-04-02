Вологдский фестиваль хорового пения "Молодая классика" собрал 30 коллективов

Вологодская область >> Культура >> 02.04.2017

В Вологде проходит Всероссийский фестиваль хорового пения "Молодая классика". Перед началом мастер-классов и выступлений состоялась пресс-конференция жюри фестиваля, на которой его члены отметили, что в этом году фестиваль пятый по счету, а это значит, что хоровое пение в стране остается популярным и востребованным.

В концертах и мастер-классах принимают участие известные дирижеры, проводятся творческие встречи, демонстрируются конкурсные проекты. В этом году их два: конкурс хоров и композиторов. Они проходят поочередно, один раз в 2 года.

"Молодая классика" - открытый фестиваль. Его худрук М. Гоголин рассказал, что организаторы стремятся придать фестивалю статус международного. В композиторском направлении это уже удалось сделать, и с 2012 г. он носит статус международного. Сейчас в нем принимают участие композиторы из Украины, Германии, Белоруссии, Казахстана, Канады. Конкурс хоров собирает участников только из России, и в 2017 г. в Вологду приехало 30 коллективов (1 тыс. человек).

Название "Молодая классика" позволяет делать акцент на молодежи, классике, популяризировать современную музыку и исполнять народную в современной обработке. Многие отдают должное гимну фестиваля, который, по и мнению, настолько удачен и хорошо запоминается, что композитору М. Гоголину за него нужно объявить особую благодарность и отметить его талант.

В настоящее время многие профессиональные учебные заведения испытывают недобор студентов хоровых направлений. В основном хоровому пению стремятся обучаться либо соблюдая семейные традиции, либо очень любя пение. Фестиваль вдохновляет юное поколение, а некоторых заставляет принять самое важное в их жизни решение - посвятить жизнь этому ремеслу и открывать его для людей.





Рекомендуем по теме:

В Вологде пройдет фестиваль "Кружево"

В Северодвинске стартовал конкурс народной песни "Поморское быванье"

Фестиваль "Шаг навстречу!" может обосноваться в Петрозаводске

Фестиваль "Северный Характер" откроется сегодня в Мурманске

Международный фестиваль фотоискусства состоится в Мурманске

Музыкальный фестиваль "Рок без границ" пройдет в Никеле


Форум "Арктика. Сделано в России" пройдет в г. Малые Корелы

В Архангельске построят экспоцентр за 342 млн руб.

50% жилищных кредитов Сбербанка в Архангельской области выдаются онлайн

Молодежное правительство Коми побывало в избиркоме

В Мурманске закончился педагогический форум на тему экологического образования

Ледокол "Новороссийск" во время форума "Арктика - территория диалога" станет отелем

Соломенскому лесозаводу нужны инвестиции в размере 1 млрд руб.
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © arhpress.ru. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета