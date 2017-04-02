Вологдский фестиваль хорового пения "Молодая классика" собрал 30 коллективов

В Вологде проходит Всероссийский фестиваль хорового пения "Молодая классика". Перед началом мастер-классов и выступлений состоялась пресс-конференция жюри фестиваля, на которой его члены отметили, что в этом году фестиваль пятый по счету, а это значит, что хоровое пение в стране остается популярным и востребованным.



В концертах и мастер-классах принимают участие известные дирижеры, проводятся творческие встречи, демонстрируются конкурсные проекты. В этом году их два: конкурс хоров и композиторов. Они проходят поочередно, один раз в 2 года.



"Молодая классика" - открытый фестиваль. Его худрук М. Гоголин рассказал, что организаторы стремятся придать фестивалю статус международного. В композиторском направлении это уже удалось сделать, и с 2012 г. он носит статус международного. Сейчас в нем принимают участие композиторы из Украины, Германии, Белоруссии, Казахстана, Канады. Конкурс хоров собирает участников только из России, и в 2017 г. в Вологду приехало 30 коллективов (1 тыс. человек).



Название "Молодая классика" позволяет делать акцент на молодежи, классике, популяризировать современную музыку и исполнять народную в современной обработке. Многие отдают должное гимну фестиваля, который, по и мнению, настолько удачен и хорошо запоминается, что композитору М. Гоголину за него нужно объявить особую благодарность и отметить его талант.



В настоящее время многие профессиональные учебные заведения испытывают недобор студентов хоровых направлений. В основном хоровому пению стремятся обучаться либо соблюдая семейные традиции, либо очень любя пение. Фестиваль вдохновляет юное поколение, а некоторых заставляет принять самое важное в их жизни решение - посвятить жизнь этому ремеслу и открывать его для людей.