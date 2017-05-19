Экспозиция "К. Н. Батюшков. Страницы жизни"открылась в Вологде

Выставочный проект к 230-летию рождения поэта К. Батюшкова представили в филиале музея-заповедника Вологды – "Мир забытых вещей".

Экспозицию "К. Н. Батюшков. Страницы жизни" можно увидеть на третьем этаже здания на ул. Ленинградской.



Местным жителем и гостям представили копии документов, писем, автографов, рисунков, книги, гравюры, иллюстрирующие творчество Батюшкова. Организаторы также показали макет экспозиции музея в исполнении художников С. Иевлева и А. Комендантова.



Цель выставки - привлечь внимание людей к личности одного из величайших русских поэтов, чье имя не очень хорошо известно широкому кругу читателей и любителей поэзии. Его жизнь была неразрывно связана с Вологодской областью, поэтому именно местные жители должны знать своих героев и гордиться ими.



Судьба поэта оказалась трагичной. Он был родом из уважаемой дворянской семьи, являлся членом многочисленных литературных обществ, участвовал в войне с Наполеоном, много путешествовал, был в Неаполе секретарем русской дипломатической миссии. Это был образованный человек, который учился в Петербурге во многих частных пансионах, говорил на нескольких языках, но в пору расцвета своего поэтического гения его постигла душевная болезнь, ставшая следствием пережитых на войне страданий и впечатлений. На эмоциональную личность поэта ужасы войны произвели неизгладимое впечатление. Недуг преждевременно оборвал творческий путь поэта, но его произведения остаются величайшим достижением в истории вологодской литературы. Батюшков умер в 68 лет. Об этом рассказала пресс-секретарь Вологодского музея-заповедника О. Лескова.



Выставку "К. Н. Батюшков. Страницы жизни" планируют сделать основой для экскурсий на тему "В гости к поэту".

