Ю. Башмет выступил в Вологде

В рамках VIII Открытого фестиваля православной культуры в Вологодском областном колледже искусств выступил ансамбль "Солисты Москвы" и Народный артист СССР Ю. Бешмет.



Концерт вызвал ажиотаж у публики, потому что Башмет – обладатель 5 Государственных премий и 10 орденов, первый музыкант, доказавший способности альта как солирующего инструмента. За 20 лет работы "Солистов Москвы" ансамбль сыграл около 1,4 тыс. концертов в 50 странах мира. В репертуаре коллектива 300 классических шедевров и редких произведений. Также ансамбль исполняет сочинения современников. В Вологде музыканты исполнили произведения В. Моцарта, Р. Шумана, П. Чайковского, Й. Бенды, И. Брамса, Д. Шостаковича, Ф. Шуберта и Г. Малера.



Ю. Башмет рассказал журналистам, почему при формировании программы решили исполнить Grave для альта и струнных композитора Й. Бенды, который мало известен публике. Оказалось, что решение взять за основу это произведение пришло Башмету, когда он попал под ливень в Амстердаме. Ему пришлось прятаться в магазине, который оказался музыкальным, а в его центре стоял старинный нотный пульт с нотами. По открытым нотам он понял, что это произведение уже когда-то слышал. Купив ноты, Башмет сделал переложение для альта и начал играть. Произведение оказалось в его жизни судьбоносным, потому что в начале карьеры было сложно, так как время альта еще не пришло. Башмет ходил в Минкульт и различные филармонии, объясняя, что был на конкурсе, стал его лауреатом и имеет желание поделиться редким музыкальным материалом с публикой. В результате его услышали и включили альт в качестве сольного инструмента в концертный план Союзконцерта.



Прославленные москвичи посетили Вологду в рамках 25-летия с момента создания ансамбля. Далее "Солисты Москвы" побывают с концертами в 50 городах страны.