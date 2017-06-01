4,8 млн руб. в виде грантов получили 10 проектов некоммерческих организаций Архангельской области

В Минкульте Архангельска состоялось заседание конкурсной комиссии, на котором подвели итоги рассмотрения заявок на получение грантов. Общий гранатовый фонд – 4,8 млн руб., а заявки поступили от 26 некоммерческих социально ориентированных организаций.

Конкурсная комиссия состояла из представителей исполнительных органов власти, госорганов региона, Общественной палаты, благотворительных и некоммерческих организаций.



Конкурс грантов - действенный инструмент поддержки некоммерческих организаций в сфере культуры. Грантов от губернатора оказались достойны 10 проектов: Фестиваль уличных театров (Котлас), Международные дни джаза, "Живое слово театра", "Кинопередвижка", Летняя музыкальная академия (Котлас), Международный кинофестиваль стран Арктики "Arctic open", "Древодельцы", Арт-фестиваль "Тайбола", "Норинская. Поэты всегда возвращаются" и "Литературные прогулки Петербург - Норинская и обратно".



Все представленные проекты были полезными для культуры региона, поэтому выбирать было сложно. Зампредседателя комитета по культуре АОСД Т. Седунова рассказала, что у некоммерческих организаций на реализацию проект своих денег почти нет, а сумма, которую выделили на гранты, не так велика, но чтобы запустить выбранные проекты, ее должно хватить. Победителей отобрали по рейтинговому голосованию.



Например, Фестиваль уличных театров, который проводит драмтеатр Котласа, получил 500 тыс. руб. Проект решили посвятить вековому юбилею города, а сам фестиваль проведут 10-12 июня. На него планируют пригласить коллективы из Сыктывкара, Москвы, Великого Устюга, Санкт-Петербурга, артистов итальянского театра "Ателье КункеоН". Это потребует немалых вложений, в том числе от инвесторов и спонсоров.