В петрозаводском медиа-центре "Vыход" открылся дизайн-маркет "Карельские ремесла в интерьере"

В петрозаводском медиа-центре "Vыход" открылась выставка изделий карельских предприятий и мастеров. В 2017 г. это не просто выставка, а дизайн-маркет "Карельские ремесла в интерьере".



В прошлом году в республике реализовали проект "Актуализация женских ремесел Карелии". Его идея заключалась в создании работ прикладного творчества, которые могли бы подойти для современных квартир и домов, но были бы выполнены в традиционных техниках. Результатом проекта стал выход каталога "Карельские ремесла в интерьере", где демонстрировалось, как изделия вписалась в интерьер и расставлены по комнатам. В марте каталог был представлен на выставке народных промыслов "Российский сувенир" в духовно-культурном православном центре Парижа.



Дизайн-маркет – это продолжение работы по продвижению практик развития креативной индустрии в Карелии. Молодые дизайнеры и ремесленники Карелии показывают изделия для дома, которые уже были представлены в каталоге, а также новые разработки образца 2017 г. 20 мастеров и компаний из Кондопожского, Олонецкого районов, Петрозаводска приняли участие в выставке.



Пространство медиа-центра на время превратилось в современную квартиру-студию, где наглядно можно показать, как могут ожить предметы декора в подходящем интерьере. В пространстве медиа-центра выставлены изделия, которые можно купить. Посетители могут увидеть текстиль, стекло, керамику, изделия из дерева, представить, как они будут смотреться дома, узнать об их авторах, посмотреть на другие их работы, и купить понравившиеся изделия.



Организовали ярмарку-выставку Информцентр Карелии, Ассоциация этнокультурных центров, организация по сохранению наследия "ЭХО", Минкульт Карелии.



Выставка будет открыта до конца лета.