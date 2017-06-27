В Архангельске массово запустили воздушных змеев

Вчера в Архангельске продолжали праздновать День молодежи. Главные мероприятие проходили на площади Мира, а кульминацией торжества стал фестиваль воздушных змеев.



Утро началось с праздничного марафона "Гандвик" по набережной Северной Двины, после чего спортивная составляющая праздника продолжилась показами навыков самообороны, мастер-классами. Желающие могли сдать нормы ГТО и продемонстрировать достижения в разных танцевальных направлениях.



Весь день на площади работали тематические площадки, а в рамках концерта директор Дома молодежи А. Чилибанов объявил промежуточные итоги конкурса граффити, который проводится в городе по случаю празднования 80-летия Архангельской области.



В рамках недавно проходившего фестиваля "Мост" участникам предложили представить свои эскизы, на что энтузиасты охотно откликнулись. В итоге были определены три победителя: О. Сотникова, М. Тарасова и А. Макарова. Девушки получили в подарок футболки с автографами рок-музыкантов. Теперь их работы украсят стены Дома молодежи.



Но конкурс граффити на этом не заканчивается. Жюри уже увидело 36 работ от представителей Архангельска, Вельска, Северодвинска и Новодвинска. Их возраст от 14 до 30 лет. Заявки будут приниматься до конца лета, после чего будут выбраны лучшие, которые украсят стены Дома молодежи.



Фестиваль воздушных змеев прошел на пляже под звуки барабанной дроби "44 Drums". Это оказалось самым удобным местом для запуска воздушных красавцев. По условленному сигналу в небо взмыли летательные аппараты разных форм и расцветок. Особенно этому событию радовалась дети. А после настало время молодежи, так как на площади продолжился праздничный концерт, на котором выступили группы "Second B", "Солнце в тетрадке", "Тrawler", "Гребля". Завершилась программа дискотекой.