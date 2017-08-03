27 млн руб. выделено на поставку спецтехники для уборки ТБО на территории Нарьян-Мара

Ненецкий автономный округ >> Экология >> 03.08.2017

Мэрия столицы НАО объявила конкурс на поставку заглубленных контейнеров и спецтехники для уборки ТБО в муниципалитете. Закупка пройдет в рамках городской программы по благоустройству. 28 млн руб. собираются выделить на эти цели, и 97% этой суммы (около 27 млн руб.) - из окружной казны.

Для совершенствования системы сбора ТБО закупят два "КАМАЗа" и 53 специальных контейнера, которые соответствуют самым высоким требованиям экобезопасности.

Начальник Управления строительства А. Черноусов отметил, что поставщик определится в течение этого месяца, а контейнеры власти города планируют установить до конца ноября. Они будут расположены на 35 площадках центральной части Нарьян-Мара и в микрорайоне "Городецкий".

Сегодня система подземного сбора мусора за рубежом используется довольно широко и хорошо зарекомендовала себя в плане эксплуатационных характеристик. Главный принцип работы заглубленных контейнеров в их вертикальном расположении. Емкость на 2/3 помещена под землю, а значит, можно скрыть большую часть тары. В горадминистрации пояснили, что складирование отходов с такого контейнера обладает рядом преимуществ относительно используемых в России традиционных технологий. Мусор под действием собственного веса уплотняется, средняя плотность ТБО увеличивается на 20% и мусор не разлетается в стороны и не привлекает бродячих животных и грызунов. Кроме того, контейнер легко очищается и его выгрузка не занимает больше 2-3 минут.

В 2018 г в муниципалитете планируют продолжить замену старых емкостей для бытовых отходов на современные и в остальных микрорайонах города. В Нарьян-Маре будут стараться соответствовать статусу окружной столицы, и делать этот собираются во всех отраслях.





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