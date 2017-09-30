Стройотряд "Гандвик" вернулся с о. Хейса в Архангельск

Архангельская область >> Экология >> 30.09.2017

Студенческий стройотряд "Гандвик" вернулся в Архангельск после 2 месяцев пребывания на острове Хейса (архипелаг Земля Франца-Иосифа). Здесь студенты убирали отходы, накопленные в период хозяйственной деятельности. Ребята проводили стропильные работы, убирали мусор с помощью техники и вручную, собирали металлолом, готовили его утилизации.

За время работы с острова вывезли 2 тыс. тонн мусора, собрали 350 тонн металлолома, и поставленную перед собой задачу успешно выполнили.

Свободное время у студентов также было, и тогда они выполняли еще одно поручение главы Поморья – играли в футбол, а мяч, которым играли, может теперь стать символом отряда "Гандвик", который считается самым северным студенческим стройотрядом. На мяче расписались все игроки, и он будет памятью о прошедшей поездке.

Впервые студотряд отправился к Земле Франца-Иосифа в 2013 г. С 2012 г на территории Архангельской области действует штаб студотрядов Северо-Западного федерального округа, и было принято решение включить в состав отряда студентов со всего округа, а не только из Архангельской области. В 2017 г среди 15 счастливчиков оказались лучшие бойцы из Новгородской и Калининградской областей, Коми, Карелии, Санкт-Петербурга и Архангельской области.

И. Котрехов, госинспектор национального парка "Русская Арктика", отметил, что студенты с работой справились хорошо. На остов приехали молодые ребята, а вернулись – настоящие арктические мужчины. Работать приходилось по 12 часов в день в условиях экстремального климата.

Между делом ребята покорили гигантский ледник и посетили заброшенную метеостанцию. В Северном Арктическом университете их встретили как героев. К седеющему году ребята обещали написать песню-гимн, посвященную стройотряду.





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