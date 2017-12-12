Полигон ТБО в Нарьян-Маре начнут строить не ранее 2019 г

Проблема обращения с бытовыми отходами стала центральной темой прошедшего в Ненецком округе природоохранного совета. Руководители муниципалитетов и профильных департаментов сообщили о положении дел в этой области.



Участники совещания обсудили строительство нового полигона ТБО и рекультивацию существующей свалки на территории Нарьян-Мара.



По данным управления Росприроднадзора НАО, на территории региона насчитывается 42 свалки, разрешенные к эксплуатации органами власти, и только одна попала в госреестр объектов для размещения отходов. Она находится в столице округа Нарьян-Маре. Но даже она не соответствует требованиям к полигонам для размещения твердых коммунальных отходов. На ней нет гидроизоляционного слоя, который необходим для того чтобы можно было помещать здесь отходы на законных основаниях.



В горадминистрации Нарьян-Мара сообщили, что проектная документация полигона ТБО направлена на экологическую экспертизу, и этот процесс займет не меньше 4 месяцев. Потом 8 месяцев будут проводить государственную экспертизу ФАУ "Главгосэкспертиза России". В лучшем случае полигон начнут строить только в 2019 г.



После его строительства существующую свалку нужно будет ликвидировать, для чего проведет рекультивацию территории. Департамент природных ресурсов НАО инициировал в Минприроды РФ получение субсидии для этих работ и по итогам этого обращения, мероприятия по рекультивации вошли в приоритетный проект федерации "Чистая страна".



Еще одним мероприятием в области обращения с ТБО является выбор для региона своего оператора. Этот вопрос постараются решить до конца года. Соглашение между органами исполнительной власти и оператором, согласно закону, должны заключить до мая 2018 г.



