Полигон ТБО в Нарьян-Маре начнут строить не ранее 2019 г

Ненецкий автономный округ >> Экология >> 12.12.2017

Проблема обращения с бытовыми отходами стала центральной темой прошедшего в Ненецком округе природоохранного совета. Руководители муниципалитетов и  профильных департаментов сообщили о положении дел в этой области.

Участники совещания обсудили строительство нового полигона ТБО и рекультивацию существующей свалки на территории Нарьян-Мара.

По данным управления Росприроднадзора НАО, на территории региона насчитывается 42 свалки, разрешенные к эксплуатации органами власти, и только одна попала в госреестр объектов для размещения отходов. Она находится в столице округа Нарьян-Маре. Но даже она не соответствует требованиям к полигонам для размещения твердых коммунальных отходов. На ней нет гидроизоляционного слоя, который необходим для того чтобы можно было помещать здесь отходы на законных основаниях.

В горадминистрации Нарьян-Мара сообщили, что проектная документация полигона ТБО направлена на экологическую экспертизу, и этот процесс займет не меньше 4 месяцев. Потом 8 месяцев будут проводить государственную экспертизу ФАУ "Главгосэкспертиза России".  В лучшем случае полигон начнут строить только в 2019 г.

После его строительства существующую свалку нужно будет ликвидировать, для чего проведет рекультивацию территории. Департамент природных ресурсов НАО инициировал в Минприроды РФ получение субсидии для этих  работ и по итогам этого обращения, мероприятия по рекультивации вошли в приоритетный проект федерации "Чистая страна".

Еще одним мероприятием в области обращения с ТБО является выбор для региона своего оператора. Этот вопрос постараются решить до конца года. Соглашение между органами исполнительной власти и оператором, согласно закону, должны заключить до мая 2018 г. 

 





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