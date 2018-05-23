В Карелии принят закон о распределении разрешений на добычу охотничьих ресурсов

Республика Карелия >> Экология >> 23.05.2018

Депутаты Законодательного собрания Карелии приняли закон о распределении разрешений на добычу охотничьих ресурсов. Теперь только 50% лицензий на отстрел лося будут в свободном доступе. 30% лицензий получат охотники на волков и 20% - общественные помощники. 

Новый проект закона с внесением изменений в ст. 2 и ст. 4 Закона РК о распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов приняли в окончательном чтении. 

Преимущественное право на получение разрешений между льготниками будет определяться временем поступления заявления и его регистрацией.

Охота на лося всегда была проблемой для людей. Получить на нее лицензию не просто, так как это самая желанная добыча карельских охотников и традиционно камень преткновения и причина споров. В республике давно продвигали идею получения льготных разрешений охотникам, отстреливающим волков, чья численность превышает норму и нарушает нормальное развитие лесного сообщества. Для гармоничного сосуществования видов должен сохраняться постоянный природные баланс, а избыток популяции волков его нарушает. В прошлом году глава Карелии А. Парфенчиков узнал о так называемой "волчьей проблеме" и призвал депутатов придумать мотивацию для охотников-волчатников на отстрел. Сейчас эту дополнительную мотивацию нашли, и насколько она окажется эффективной, можно будет говорить после сезона охоты.

Напомним, что раньше в законопроекте указывалась, что получатель лицензии определяется по времени подачи заявления, но не исключено, что добавляя время поступления заявки, откроется дополнительная лазейка для охотников, близких к власти, желающих получить лицензию на отстрел лосей, используя льготный вариант. Бюрократическую составляющую охотники также не сбрасывают со счетов. 





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