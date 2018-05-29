100 петрозаводчан очистили карьер на Ключевой

Республика Карелия >> Экология >> 29.05.2018

Около ста человек очищали на днях карьер на Ключевой. Акция была организована дайвинг-клубом "Онего", школой дайвинга Water world. Среди участников были яхтсмены, кайтинг-клуб Onego pirates, дайвинг-клуб Nord Dive и вэйк-парк Pirate bay. Они каждый год стараются сократить количество мусора не только на суше, но и под водой.

С каждым годом в подобных субботниках принимает участие все больше людей. Сначала кроме организаторов акции никого не было. Потом они стали приводить свои семьи, и так количество людей постоянно увеличивалось и неравнодушных к экологии города жителей становилось больше.

Некоторые участники приходят сюда не первый год, а многие шутят, что субботник превратился в квест "Собери авто". Со дна водоема регулярно достают колеса, сиденья, рули. Есть и улов из арматуры, стекла, алюминиевых банок, полиэтиленовых пакетов, носков и трусов. Ранее были случаи извлечения со дна оружия, но в этом году обошлось без "сюрпризов", о чем рассказал организатор субботника Д. Беленихин.

В этом карьере иногда даже находят трупы, но не во время акций. В целом, с началом потепления город традиционно погружается в экологические акции. Очищаются пляжи, леса, парки, озера. Забота об экологии родного края проявляется на всех уровнях, от детских садов до пенсионеров, которые на добровольных началах занимаются очисткой полегающих к их домам территорий.

Если с сухопутными объектами все более менее скалывается благополучно, до очистки подводного мира дела доходит не часто, так как работы это дорогостоящие, требующие много времени, а главное – визуально не видно результата. О захламленности дна можно судить только по объему поднятого на поверхность мусора, размеры которого иногда пугают.





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