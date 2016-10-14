В Петрозаводске начали тестовую эксплуатацию электромобиля

«Карелэнерго», дочерняя структура «МРСК Северо-Запада», приобрела экологически чистый транспорт в целях его пропаганды в качестве альтернативы традиционным автомобилям. Это первый электромобиль на улицах столицы Карелии. В наступившем году в России особое внимание будет уделяться экологической обстановке. В крупных городах республики остается актуальным вопрос защиты воздуха от загрязнений, в том числе выхлопами автомобильных двигателей. Проблема имеет большое значение, даже несмотря на то, что большая часть территории регион занята лесным фондом. По мнению руководства «Карелэнерго», применение транспортных средств, не использующих бензин в качестве топлива, позволило бы немного исправить ситуацию. Поэтому компания решила провести эксперимент, на практике выяснив недостатки и преимущества применения «чистого» транспорта.



В качестве образца в «Карелэнерго» выбрали «Renault Kangoo Z.E.» с автономным отопителем, название модели означает «zero emissions», подчеркивая отсутствие вреда для окружающей среды. В компании отмечают, что с точки зрения управления автомобилем особых различий нет. Машина демонстрирует подходящую для городских условий динамику. Полный заряд батареи от стандартной сети происходит за 6-8 часов.



Первый электромобиль в автопарке дочерней компании «МРСК» может стать начальным шагом для дальнейшего внедрения экологически чистых технологий в Карелии. Широкое применение подобного транспорта повысит комфорт жителей и создаст республике имидж прогрессивного региона, внедряющего инновации.



«МРСК» Северо-Запада» в дальнейшем планирует создавать зарядную инфраструктуру с учетом данных о продажах электромобилей, проблем их эксплуатации в условиях холодного климата и востребованности среди организаций и жителей республики. Карелии есть на что ориентироваться: некоторые российские регионы, например, Псковская область и Коми, уже заключили соглашения о взаимодействии в процессе развития зарядной инфраструктуры.