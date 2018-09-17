Изменились условия охоты на рысь и лося в Коми

Республика Коми >> Экология >> 17.09.2018

В Коми вышел указ главы республики С. Гапликова на период 1 августа 2018 г. - 1 августа 2019 г. уточняющий квоты добычи охотничьих ресурсов в установленном лимите на территории угодий общества рыболовов и охотников Коми.

В Коми 9 охотничьих угодий, где  квоты на добычу лося распределили следующим образом: 18 особей - Сосногорское охотничье хозяйство, 3 – Воркутинское, 30 - Ижемское, Прилузское, 15 - Летское, 17 - Усть-Цилемское, 79 - Косланскоме, 24 – Ухтинское, 42 - Корткеросское. Охотничьим хозяйствам Косланскому, Корткеросскому, Прилузскому разрешили добычу  всего одной рыси.

В общедоступных охотничьих угодьях квота на добычу уменьшилась.

Сейчас, согласно установленному лимиту, в регионе разрешено добыть 1194 лося, 184 бурых медведей, 15 выдр и 7 рысей.

Лимитирование позволит более эффективно контролировать  популяцию того или иного вида зверей, чтобы не нарушить природный баланс, и тем самым не нанести вред экологии региона. Любое нарушение баланса может привести к необратимым последствиям, поэтому в Коми держат этот вопрос под особым контролем. 

 





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