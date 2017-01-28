В Коми борются с законопроектом "Об оленеводстве"

Экосистема тундры требует постоянной поддержки и именно для этого по инициативе главы Коми С. Гапликова был отозван законопроект "Об оленеводстве", а точнее его части, которая касалась отмены запрета на передвижение грузового транспорта и вездеходов в период отсутствия постоянного снежного покрова за пределами специальных дорог на оленьих пастбищах.



Законопроект вынесли на рассмотрение парламента Коми в декабре 2014 г. и более двух лет его принятие откладывалось, что характеризует народных избранников не с лучшей стороны.



Сейчас инициатива главы Коми была поддержана. Бесконтрольное хозяйствование может закончиться тяжелыми последствиями для экологии. Например, тяжелый трактор продавливает 30 см почвы до мерзлоты, вскрывает теплоизоляцию и обеспечивает доступ к мерзлоте теплого воздуха в летнее время. Разрушенный слой приводит к таянию подземных льдов, поэтому образуются просадки и провалы. Если гусеничный трактор проедет по тундре и повредит мох, следы от гусениц станут канавами, а позже - глубокими оврагами. Расчищенная грунтовая площадка может через несколько месяцев стать озером, а попадающие в землю нефтепродукты во время добычи нефти очень медленно разлагаются. Низкая температура и содержание кислорода в земле способствуют сохранению нефтяного загрязнения длительное время, а самоочищение при многолетней мерзлоте почти не происходит.



Закон "Об оленеводстве" работал в старой редакции, и это давало основания на запрет передвижения по тундре для тяжелой техники. Полностью запретить его невозможно, поэтому нужно издать подзаконный акт, которым Минсельхозом РК будет регулировать порядок передвижения и выдачи разрешений на такие перемещения.



На добывающих предприятиях нужно использовать колесную технику на шинах, а не гусеничные тракторы, что позволит влиять на почву в щадящем режиме.