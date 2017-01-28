В Коми борются с законопроектом "Об оленеводстве"

Республика Коми >> Экология >> 28.01.2017

Экосистема тундры требует постоянной поддержки и именно для этого по инициативе главы Коми С. Гапликова был отозван законопроект "Об оленеводстве", а точнее его части, которая касалась отмены запрета на передвижение грузового транспорта и вездеходов в период отсутствия постоянного снежного покрова за пределами специальных дорог на оленьих пастбищах.

Законопроект вынесли на рассмотрение парламента Коми в декабре 2014 г. и более двух лет его принятие откладывалось, что характеризует народных избранников не с лучшей стороны.

Сейчас инициатива главы Коми была поддержана. Бесконтрольное хозяйствование может закончиться тяжелыми последствиями для экологии. Например, тяжелый трактор продавливает 30 см почвы до мерзлоты, вскрывает теплоизоляцию и обеспечивает доступ к мерзлоте теплого воздуха в летнее время. Разрушенный слой приводит к таянию подземных льдов, поэтому образуются просадки и провалы. Если гусеничный трактор проедет по тундре и повредит мох, следы от гусениц станут канавами, а позже - глубокими оврагами. Расчищенная грунтовая площадка может через несколько месяцев стать озером, а попадающие в землю нефтепродукты во время добычи нефти очень медленно разлагаются. Низкая температура и содержание кислорода в земле способствуют сохранению нефтяного загрязнения длительное время, а самоочищение при многолетней мерзлоте почти не происходит.

Закон "Об оленеводстве" работал в старой редакции, и это давало основания на запрет передвижения по тундре для тяжелой техники. Полностью запретить его невозможно, поэтому нужно издать подзаконный акт, которым Минсельхозом РК будет регулировать порядок передвижения и выдачи разрешений на такие перемещения.

На добывающих предприятиях нужно использовать колесную технику на шинах, а не гусеничные тракторы, что позволит влиять на почву в щадящем режиме.





Рекомендуем по теме:

В Коми выпускают "Маленькие истории о большой Республике Коми"

Трасса, соединяющая Финляндию и Карелию, станет федеральной

Новый закон об оленеводстве могут принять в НАО

В Коми отмечают 25-летие флага республики

Элитный поезд "Сияние Севера" выставлен на торги за 267,5 млн руб.

В Коми появится региональная торговая сеть "Матö"


Финны будут заниматься оптимизацией работы строящегося ТЦ "Соломбала Молл" в Архангельске

Увеличение пенсионного возраста приведет к оттоку госслужащих

С нового года на 30% подешевеют услуги на Портале госуслуг

Мэр Северодвинска провел встречу с ветеранами спорта

В мае 2017 г. в Архангельске откроют центр для детей-аутистов

Капремонт газопровода Василково-Нарьян-Мар закончат в 2017 г.

В Нарьян-Маре ДК "Арктика" организовал встречу Нового Года для пенсионеров

«Осударева дорога» ждет туристов

В Архангельской области может появиться новый заказник

Пожарные Териберки получили к Новому Году новое здание
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © arhpress.ru. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета