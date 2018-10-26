Качество питьевой воды обсудили в Северодвинске

В городе корабелов обсуждали вопросы качества питьевой воды.



По данным Роспотребнадзора, качество питьевой воды подходит под все нормы - санитарно-химические, гигиенические, микробиологические, паразитологические, радиологические. На будущее нужен комплекс мероприятий, которые должны будут поддержать сети водоснабжения в нормативном состоянии.



Сейчас город продолжает платить за водопроводную воду, как за питьевую. С этим местные жители отказываются соглашаться, поскольку водопроводная вода может употребляться в чистом виде только после использовании фильтров. Всего за год работы фильтр на водопроводе в центре города выглядит не только ржавым, но и наростами грязи. Население удивлено, как по ржавым трубам может течь чистейшая вода, но местные эксперты это утверждают.



В городе не желают признавать, что качество водопроводной воды не дает возможности назвать ее питьевой. Если бы это было так, то учреждениям и организациям не нужны были кулеры и бутилированная вода для офисов – все пользовались бы водой из крана.