Качество питьевой воды обсудили в Северодвинске

Архангельская область >> Экология >> 29.10.2018

В городе корабелов обсуждали вопросы качества питьевой воды.

По данным Роспотребнадзора, качество питьевой воды подходит под все нормы - санитарно-химические, гигиенические, микробиологические, паразитологические, радиологические. На будущее нужен комплекс мероприятий, которые должны будут поддержать сети водоснабжения в нормативном состоянии.

Сейчас город продолжает платить за водопроводную воду, как за питьевую. С этим местные жители отказываются соглашаться, поскольку водопроводная вода может употребляться в чистом виде только после использовании фильтров. Всего за год работы фильтр на водопроводе  в центре города выглядит не только ржавым, но и наростами грязи. Население удивлено, как по ржавым трубам может течь чистейшая вода, но местные эксперты это утверждают.

В городе не желают признавать, что качество водопроводной воды не дает возможности назвать ее питьевой. Если бы это было так, то учреждениям и организациям не нужны были кулеры и бутилированная вода для офисов – все пользовались бы водой из крана.





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