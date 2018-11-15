В карельской столице началась акция по сбору пластика

Республика Карелия >> Экология >> 15.11.2018

В Петрозаводске будут целый месяц не выбрасывать пластиковые бутылки PET. Их будут сминать, снимать крышки, складывать в пакет, а потом сдавать на утилизацию. Для этого открыли 3 временных приемных пункта – в горадминистрации,  ПетрГУ и Министерстве природных ресурсов.

А. Дудырина, начальник Управления благоустройства и экологии, рассказала, что акция приурочена к переходу республики на систему двухкомпонентной сортировки мусора и Дню вторичной переработки (его отметили вчера).

С января 2019 г. пластик в Карелии должен будет сортироваться отдельно. В ноябре в рамках пилотного проекта контейнеры для сбора пластика будут установлены в микрорайонах города.

Эксперимент поможет специалистам определить хотя бы приблизительный объем пластиковых отходов в городе. Собранные от утилизации пластика деньги направят на утилизацию батареек. На данный момент в Петрозаводске нет пункта приема батареек, поэтому горожане массово приносят их в горадминистрацию и Минприроды. "ЮВИ ПТЗ" будет забирать эти батарейки.





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