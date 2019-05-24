Череповец вошел в проект "Оздоровление Волги"

Вологодская область >> Экология >> 24.05.2019

В Вологодской области прошло обсуждение мероприятий, которые проводятся в рамках проекта "Оздоровление Волги".

В обсуждении проекта приняли участие депутаты, представители правительства, крупных предприятий ("Северсталь" Череповецкий водоканал, "Фосагро"), научного сообщества. Обсуждение состоялось в рамках круглого стола, организованного коммерсантами, властью и учеными "Точки кипения" Череповецкого госуниверситета.

Ситуация с загрязнением воды в Вологодской области в последние годы улучшается. За 5 лет объем выбросов в реки вдвое снизился. Область заняла лидирующую позицию по оборотному водоснабжению в СЗФО, а в Череповце снижение объема сбросов достигло 65% по причине реализации крупными предприятиями природоохранных мероприятий. Благодаря совместной работе с Минприроды РФ, при поддержке губернатора, Череповец вошел в федеральный проект по оздоровлению Волги. В его рамках будут реализован ряд мероприятий в Шекснинском районе и Череповце. Объем привлеченных средств госбюджета - 1,2 млрд руб.

Проект улучшит воду Шекснинского и Рыбинского водохранилищ.





Рекомендуем по теме:

В Нарьян-Маре состоялось обсуждение мероприятий соцответственности "Лукойл"

Вологодский клуб "Счастливая семья" выиграл гран-при конкурса клубов молодых семей

В водные объекты Вологодской области вложено 500 млн руб.

Череповец может получить статус ТОР

Бюджет Вологодской области передали на рассмотрение общественникам

«Рутгерс» и «Северсталь» будут вместе выпускать пек и технические масла


На архангельском молокозаводе завершилась реконструкция

Выставка "Чешуя" открылась в Мурманске

Федеральные власти оценили реализацию нацпроектов в Коми

Мурманские школьники получили патент на особую ручку

Представители Ненецкого округа примут участие в конкурсе "Лучшая региональная экспозиция"

В Архангельской области вводится запрет на лов

Конкурс-фестиваль анимационных фильмов "Живые картинки" проходит в Архангельске
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета