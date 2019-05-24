Череповец вошел в проект "Оздоровление Волги"

В Вологодской области прошло обсуждение мероприятий, которые проводятся в рамках проекта "Оздоровление Волги".



В обсуждении проекта приняли участие депутаты, представители правительства, крупных предприятий ("Северсталь" Череповецкий водоканал, "Фосагро"), научного сообщества. Обсуждение состоялось в рамках круглого стола, организованного коммерсантами, властью и учеными "Точки кипения" Череповецкого госуниверситета.



Ситуация с загрязнением воды в Вологодской области в последние годы улучшается. За 5 лет объем выбросов в реки вдвое снизился. Область заняла лидирующую позицию по оборотному водоснабжению в СЗФО, а в Череповце снижение объема сбросов достигло 65% по причине реализации крупными предприятиями природоохранных мероприятий. Благодаря совместной работе с Минприроды РФ, при поддержке губернатора, Череповец вошел в федеральный проект по оздоровлению Волги. В его рамках будут реализован ряд мероприятий в Шекснинском районе и Череповце. Объем привлеченных средств госбюджета - 1,2 млрд руб.



Проект улучшит воду Шекснинского и Рыбинского водохранилищ.