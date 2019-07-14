Побережье озера Лососинного стало первой природно-рекреационной территорией в Карелии

Республика Карелия >> Экология >> 14.07.2019

За нарушение правил пребывания у озера грозит админответственность в виде штрафа до 4 тыс. руб. частным лицам и до 500 тыс. руб. - юридическим.

Побережье озера Лососинного получило официальный статус охраняемой территории, о чем подписал соответствующий указ А. Парфенчиков, глава Карелии.

Теперь на этой территории нельзя вырубать лес, добывать ископаемые, но можно развивать места для отдыха, устанавливать мусорные контейнеры, скамейки, делать автостоянки, что позволит повысить качество отдыха.

В ближайшее время побережье Онежского озера на территории Прионежского района также станет природно-рекреационной зоной.

Напомним, что в прошлом году Министерство природных ресурсов Карелии приняло решение ужесточить ответственность на природных территориях. Принять закон, устанавливающий дополнительный статус особо охраняемых природных территорий в республике - природно-рекреационные зоны. Их можно создавать по решению правительства Карелии и органов местного самоуправления. До этого в республике ООПТ создавали в трех вариантах из пяти возможных - природные парки, государственные природные заказники и памятники природы.





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