В Архангельскую область придет новый оператор, ответственный за обращение с отходами

Нынешний оператор, компания «Экоцентр», договор с которым был подписан в апреле прошлого года, не справляется с выполнением задач, поставленных в сфере вывоза и утилизации ТБО, сообщает пресс-служба губернатора региона. Архангельской области предстоит выбрать другого регионального оператора. Правительство обсуждает этот вопрос с представителями профильного федерального министерства. Губернатор области Игорь Орлов подчеркнул наличие жестких сроков выполнения задач в рамках работы с отходами, в связи с чем региону быстрее необходимо найти нового оператора.



За год Архангельская область производит более 520 тыс тонн или почти 4 млн кубометров отходов. Для того чтобы обеспечить их сбор и переработку в регионе до 2024 года планируется построить 3 мусороперерабатывающих комплекса, более 30 пунктов накопления ТБО и 15 инсинераторов.



До 5 августа областному министерству природных ресурсов предстоит сформировать заключение относительно новой схемы обращения с ТБО, которая сейчас проходит общественное обсуждение. В течение 10 дней после этого правительство должно будет ее согласовать.