Ученые из Архангельска проводят исследования в Арктике

Архангельские ученые исследуют Арктику в поисках источников радиоактивного загрязнения. В частности, с помощью радионуклидов, они следят за темпом накопления торфа.



В исследованиях принимают участие представители Федерального исследовательского центра по комплексному изучению Арктики РАН. Одним из важнейших направлений исследования станет сопоставление полученных данных с процессами, происходящими в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.



Ученые считают, что радиационное загрязнение Арктики меньшее, чем в Чернобыле, но точно это станет известно после сравнения данных с эталоном — Чернобылем. За данными ученые ездили в Белоруссию, исследовали 30-километровую зону отчуждения ЧАЭС в радиационно-экологическом заповеднике.



Основными источниками техногенной радиоактивности Арктики стали испытания в атмосфере атомного оружия, полигон ядерных захоронений на Новой Земле и радиоактивных отходов в арктических морях, глобальные радиоактивные осадки после аварии в Чернобыле (Украина) и Фукусиме (Япония).