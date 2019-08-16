Ученые из Архангельска проводят исследования в Арктике
Архангельские ученые исследуют Арктику в поисках источников радиоактивного загрязнения. В частности, с помощью радионуклидов, они следят за темпом накопления торфа.
В исследованиях принимают участие представители Федерального исследовательского центра по комплексному изучению Арктики РАН. Одним из важнейших направлений исследования станет сопоставление полученных данных с процессами, происходящими в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
Ученые считают, что радиационное загрязнение Арктики меньшее, чем в Чернобыле, но точно это станет известно после сравнения данных с эталоном — Чернобылем. За данными ученые ездили в Белоруссию, исследовали 30-километровую зону отчуждения ЧАЭС в радиационно-экологическом заповеднике.
Основными источниками техногенной радиоактивности Арктики стали испытания в атмосфере атомного оружия, полигон ядерных захоронений на Новой Земле и радиоактивных отходов в арктических морях, глобальные радиоактивные осадки после аварии в Чернобыле (Украина) и Фукусиме (Япония).
Рекомендуем по теме:
«Ливерпуль» и 1xBet заключили договор о партнерстве
Лучшие игровые автоматы Вулкан казино в 2019 году на casino-r.org
В детсадах Апатитов включат отопление
Чем привлекательна и интересна работа в популярном агентстве недвижимости ИНКОМ-Недвижимость?
В Северодвинске пройдет Беломорский фестиваль по спортивному лову рыбы
Представители Карелии изучают работу мусороперерабатывающих установок Финляндии
Заонежье и Петрозаводск исследуют с целью поиска новых турмаршрутов