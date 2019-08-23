После ядерной аварии в Архангельске в Карелии пожелтели листья деревьев

После радиоактивного выброса от взрыва на военном полигоне под Архангельском жители Карелии адресовали письма главе республике А. Парфенчикову. Они утверждают, что на многих деревьях пожелтели листья, исчезли некоторые виды птиц и животных.



Через 10 дней после взрыва на островах Белого моря растительность обрела нездоровый вид, пропали поганки, мухоморы, в связи с чем у карельских властей спрашивают, будут ли проводиться экспертизы по данному вопросу.



Ряд опубликованных фотографий с территории Карелии свидетельствует о том, что пожелтели и приобрели коричневый оттенок трава, хвоя, листья на карликовых березах, пропали ягоды и вороны. Территория выглядит мертвой. В некоторых района растительность высохла буквально на глазах, при этом власти Архангельской области продолжают утверждать, что ничего опасного не произошло. Это напоминает ситуацию с Чернобылем, когда людям до последнего говорили, что все в порядке.



Роспотребнадзор Карелии провел проверку радиационного фона в республике, и уровень радиации оказался в норме.



Напомним, что 8 августа у Неноксой во время испытания жидкостного реактивного двигателя погибли 5 человек и 3 пострадали.