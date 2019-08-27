В Карелии не будут сжигать мусор
Минприроды Карелии предлагает внедрить на территории республики финские технологии.
Вчера стартовало общественное обсуждение схемы обращения с ТКО. Минприроды проводит его повторно и ждет предложений по сбору/переработке мусора. 95% собранного мусора сейчас находится на свалках. Первый этап работы новой техсхемы предусматривает сокращение цифры до 40%, в перспективе – до 10%. В рамках первых общественных слушаний получено 750 замечаний, поэтому схема требует существенных изменений.
Методика мусоросжигания признана неперспективной. Для реализации предлагается экологичная финская технология "Хардферм", которая ранее уже была поддержана экологами региона.
В Сегежском районе мусорного полигона не будет, а действующий в Прионежском районе будет рекультивирован, а потом преобразован в экотехнопарк с переработкой накопленного ранее мусора.
Благодаря новой схеме ввозить в Карелию мусор из других регионов будет нельзя. Жители Карелии смогут собирать отходы по двухкомпонентному принципу (пищевые и все остальные). Мусорные площадки оборудуют контейнерами 2-х типов: для органики и непищевых отходов.
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