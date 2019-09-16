"Зеленый рекорд" состоялся в Мурманске

Каждый мурманский мужчина в рамках акции "Зеленый рекорд" смог выполнить одно из своих трех фундаментальных предназначений - посадить дерево. Дети и жены могли ему в этом помочь.



Ежегодная акция, в рамках которой высаживали деревья, прошла вчера в Мурманске. Волонтеры получили посадочный инвентарь, воду для полива, от участников акции требовались только свои лопаты и перчатки, что значительно уменьшило количество желающих. Несмотря на то, что желающих посадить куст и дерево во дворе много, лопаты есть далеко не у всех.



Всего за день свыше 30 общественных зеленых зон столицы Заполярья пополнились новой зеленью. Мурманчане активно следят за своими дворами, ухаживают за клумбами, высаживают деревья, необычные для северного региона растения. В некоторых дворах даже можно увидеть тюльпаны и хризантемы.



Вчера новые деревья появились во всех горокругах: в скверах, вдоль дорог, у образовательных учреждений, жилых домов. Всего высажено 5 тыс. саженцев, адаптированных к северному климату, в том числе жимолость и сирень.